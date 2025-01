Santanchè dice che non gliene frega niente se nel partito le chiedono di dimettersi

La ministra del Turismo Daniela Santanchè si trova in Arabia Saudita per una serie di visite istituzionali, insieme ad altri esponenti di governo, inclusa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Santanchè è coinvolta da tempo in tre vicende giudiziarie, e nei giorni scorsi la notizia che sarà processata per una di queste ha aperto all’interno di Fratelli d’Italia, il suo partito, una discussione insistente sull’opportunità che lei si dimetta. Ma lei ha fatto capire più volte che non ha intenzione di farlo, e dall’Arabia lo ha fatto di nuovo in maniera perentoria: ai cronisti che le chiedevano perché molti nel partito la criticano, lei ha risposto: «Ma chissenefrega! Pazienza».

Poi ha aggiunto: «Io non faccio nessun passo indietro, non mi dimetto, l’ho detto chiaro. Ero innocente ieri, sono innocente oggi, sarò innocente domani. Poi se per me si vuole cambiare il diritto e uno è già colpevole con un rinvio a giudizio, si accomodino».

Uno dei motivi per cui Santanchè è così sicura della sua posizione è che nel governo c’era già un caso simile al suo, quello del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, rinviato a giudizio nel 2023 per rivelazione del segreto d’ufficio relativo al caso di Alfredo Cospito: Meloni non ha mai preso in considerazione le dimissioni di Delmastro, mentre per il caso di Santanchè non è stata così netta. In una recente intervista ha detto: «C’è una riflessione che deve tenere conto del quadro generale in un clima assolutamente sereno. Io non credo che un rinvio a giudizio sia per esso stesso motivo di dimissioni. […] Dopodiché la valutazione che semmai va fatta è quanto tutto questo possa impattare sul suo lavoro di ministro».

Riguardo a questo Santanchè ha detto: «Questa è un’idea del presidente, io voglio parlare di altro. Faccio il mio lavoro, vado avanti, oggi sono qua, domani a Riad, dopodomani torno a Roma». Tra l’altro Santanchè può contare anche su una solida alleanza con il presidente del Senato Ignazio La Russa, tra i fondatori di Fratelli d’Italia. Nell’intervista ha detto: «In politica è molto difficile avere amici, io ne ho pochi. La Russa è uno di quelli. E saremo amici sempre, come i carabinieri».

Delle tre vicende giudiziarie in cui è coinvolta, Santanchè verrà processata per le presunte irregolarità nella gestione dei bilanci tra il 2016 e il 2022 di Visibilia Editore, società editrice di cui Santanchè è stata presidente e amministratrice delegata fino al 2022.

