Le forti piogge hanno causato danni e disagi in Liguria e Toscana

Tra lunedì e martedì forti piogge e temporali hanno causato vari danni e disagi a Genova, Firenze e in diverse altre parti di Liguria e Toscana. A Genova è crollato un muro di contenimento in via dei Cinque santi, sulle colline a nord del centro della città: sono in corso le operazioni di scavo per accertare la presenza di eventuali feriti sotto le macerie. A Firenze diverse strade si sono allagate per via di un forte temporale, principalmente in periferia.

Sulla strada dei Giovi, a nord di Genova, una frana ha fatto cadere un traliccio su una macchina di passaggio, ferendo il guidatore. La pioggia ha anche causato l’innalzamento di diversi fiumi fra il levante ligure (la parte di regione a est di Genova) e il nord-ovest della Toscana, ma non ci sono stati grossi danni.