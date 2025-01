Le grandi proteste contro Robert Fico in Slovacchia

Venerdì in diverse città della Slovacchia ci sono state grandi proteste contro il primo ministro Robert Fico, che guida una coalizione che va dal suo partito populista di sinistra (Smer) all’estrema destra nazionalista (SNS), accomunata da posizioni filorusse e idee sovraniste. Nella capitale Bratislava e in altre città decine di migliaia di persone hanno protestato contro le politiche di Fico, e in particolare contro l’avvicinamento del governo slovacco alla Russia.

Nelle manifestazioni di venerdì ci sono stati molti slogan contro la Russia e a sostegno dell’Ucraina, oltre che tante bandiere dell’Unione Europea. Le critiche da parte degli oppositori di Fico vanno avanti da tempo, ma sono diventate sempre più pressanti nelle ultime settimane dopo che a fine dicembre il primo ministro slovacco era andato in visita in Russia, per discutere con Putin della fornitura di gas russo alla Slovacchia.

I partiti di opposizione avevano anche chiesto un voto di sfiducia contro Fico: si sarebbe dovuto tenere martedì 21 gennaio, ma dopo che Fico aveva ottenuto che si svolgesse in segreto, le opposizioni avevano ritirato la richiesta per protesta.