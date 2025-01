Almeno 10 persone sono morte nell’incendio di un hotel di una località sciistica in Turchia

Nella notte tra lunedì e martedì si è sviluppato un grande incendio in un hotel del comprensorio sciistico di Kartalkaya, nel nord-ovest della Turchia, nella provincia di Bolu. Almeno 10 persone sono morte e 32 sono rimaste ferite. L’incendio è iniziato intorno alle 3:30 locali (l’1:30 in Italia) al quarto piano dell’hotel: in quel momento c’erano 234 persone che alloggiavano nella struttura. Il governatore della provincia di Bolu ha detto che l’incendio è iniziato in un sala ristorante, ma che non se ne conoscono ancora le cause.