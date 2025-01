Instagram è diventato ancora un po’ più simile a TikTok

Dallo scorso fine settimana Instagram, social network di proprietà del gruppo Meta, ha iniziato a introdurre alcuni cambiamenti alla sua grafica: il più importante riguarda la pagina dei profili, in cui d’ora in poi i post degli utenti saranno mostrati come rettangoli e non più come quadrati.

Le modifiche sono state interpretate come un ulteriore tentativo di Instagram di assomigliare a TikTok, il social network più popolare tra i giovani, che è di proprietà della società cinese ByteDance ed è noto per i suoi contenuti dal formato verticale.

Instagram ha inoltre allungato da 90 secondi a tre minuti la durata massima dei Reel, i brevi video in formato verticale che aveva introdotto nel 2020 per contrastare la rapida ascesa di TikTok. Per alcuni profili, Instagram sta inoltre cambiando la disposizione di alcune funzioni interne, come per esempio l’icona dei messaggi, visualizzata in basso e non più in alto a destra. Queste modifiche non sono del tutto una novità: Meta aveva iniziato a testare la nuova grafica su alcuni profili selezionati già la scorsa estate.

Secondo diversi utenti le modifiche avrebbero rovinato l’estetica dei loro profili, dato che le foto, inizialmente caricate con il vecchio formato quadrato (1:1), sono state adattate a quello nuovo (4:5). Per esempio, molti puzzle (le composizioni che si ottengono sovrapponendo diverse immagini e caricandole in un certo ordine) risultano ormai non più coerenti con l’idea originale.

Il capo di Instagram Adam Mosseri ha parlato del nuovo assetto grafico di Instagram domenica, con un video pubblicato sul suo profilo. «So che ad alcuni di voi piacciono molto i quadrati, e le foto quadrate sono in un certo senso un’eredità di Instagram, ma a questo punto la maggior parte di ciò che viene caricato, sia foto che video, ha un orientamento verticale», aveva detto.

Con queste modifiche Instagram sta cercando anche di sfruttare il momento di fragilità dovuto al cosiddetto “TikTok ban”, la legge degli Stati Uniti che imponeva a ByteDance di vendere la piattaforma a un acquirente non legato al governo cinese entro il 19 gennaio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha però annunciato di volere posticipare il momento dell’entrata in vigore della legge dopo la sua effettiva entrata in carica, lunedì.

– Leggi anche: La TikTokizzazione di Instagram