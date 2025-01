Almeno cinquanta persone migranti sono morte nel naufragio di una barca diretta alle Canarie, dice una ONG spagnola

Almeno cinquanta persone migranti sono morte nel naufragio di un’imbarcazione nell’oceano Atlantico diretta verso l’arcipelago spagnolo delle Canarie: lo ha detto la portavoce della ONG spagnola Caminando Fronteras, aggiungendo che 44 di loro sarebbero pachistane. Il servizio di soccorso marittimo della Spagna ha fatto sapere di non avere notizie del naufragio, dato che si è svolto in un tratto di mare di competenza del Marocco. In base alle informazioni diffuse da Caminando Fronteras, la barca era partita lo scorso 2 gennaio dalla Mauritania con 86 persone; mercoledì le autorità marocchine avevano soccorso 36 persone, ha detto sempre Caminando Fronteras.

La rotta che collega l’Africa occidentale e le Canarie via mare al momento è una delle più pericolose al mondo, e negli ultimi anni le persone che cercano di compiere questa pericolosa traversata sono molto aumentate, anche a causa delle difficoltà economiche e dell’instabilità politica nei paesi del Sahel, come Mali e Burkina Faso. Secondo i dati raccolti da Caminando Fronteras, nel 2024 lungo la rotta sono morte più di 10.450 persone, più o meno 29 al giorno.

