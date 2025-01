Il ministero della Giustizia italiano ha chiesto la revoca dell’arresto di Abedini

Il ministero della Giustizia italiano ha chiesto alla Corte d’Appello di Milano di revocare l’arresto dell’imprenditore iraniano Mohammed Abedini, in carcere in Italia da metà dicembre per via di un mandato di arresto emesso dagli Stati Uniti. Abedini era accusato di aver esportato componenti elettronici dagli Stati Uniti all’Iran violando le sanzioni e le leggi sulle esportazioni, e rifornendo un’organizzazione terroristica. Non era accusato di nessun crimine in Italia e si trovava in carcere esclusivamente su richiesta statunitense.

La decisione del ministro Carlo Nordio è stata annunciata nella stessa settimana della notizia della liberazione e del ritorno in Italia della giornalista Cecilia Sala, avvenuto mercoledì. Sala era stata arrestata il 19 dicembre nell’albergo in cui alloggiava a Teheran, la capitale dell’Iran, dove si trovava da alcuni giorni con un regolare visto giornalistico. Il 2 gennaio l’ambasciatore iraniano in Italia, Mohammad Reza Sabouri, aveva legato ufficialmente il caso di Sala a quello di Abedini, dopo giorni in cui la stampa italiana aveva parlato di una possibile connessione fra i due arresti.

Sabouri aveva detto che le condizioni detentive di Sala in Iran sarebbero state legate in modo reciproco a quelle di Abedini, nonostante al tempo Sala fosse detenuta nella prigione di Evin in una cella di isolamento in condizioni severe e in assenza di accuse formali: dormiva in terra, con la luce sempre accesa e le erano state permesse solo poche brevi telefonate e una visita dell’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei. Abedini si trovava invece in un carcere comodo da raggiungere, dove era detenuto in condizioni molto migliori, e si era incontrato più volte con il suo avvocato e alcuni diplomatici iraniani.

Nonostante l’Iran avesse parlato nello specifico di reciprocità nel trattamento dei due detenuti, era piuttosto chiaro che a essere legati fossero più in generale i due casi, e che fosse possibile che per liberare Sala l’Iran pretendesse il rilascio di Abedini.

Per liberare Abedini, però, era necessario un intervento di Nordio. Secondo la legge italiana infatti il ministro della Giustizia può intervenire chiedendo la revoca delle misure cautelari imposte a una persona in attesa di estradizione (per Abedini l’avevano chiesta gli Stati Uniti). E la Corte d’Appello non può rifiutare la richiesta del ministro, da cui peraltro dipendeva anche l’esito della richiesta di estradizione. Il Foglio ha ricordato nei giorni scorsi un precedente simile avvenuto nel 2015, quando era ministro Andrea Orlando.

Il nome completo di Abedini è Mohammad Abedininajafabad: ha 38 anni e ha doppia cittadinanza iraniana e svizzera. È il fondatore e il capo di un’azienda iraniana (la San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co., o SDRA, o SADRA) che secondo le accuse della procura di Boston, in Massachusetts, produce sistemi di navigazione (noti come SEPEHR) installati nei droni militari a lungo raggio usati dalle Guardie Rivoluzionarie, la più importante forza militare dell’Iran. Gli Stati Uniti considerano le Guardie Rivoluzionarie come un gruppo terroristico, mentre l’Italia e l’Unione Europea no.

Secondo l’atto di accusa della procura statunitense, tra i droni che contengono il sistema di navigazione prodotto da SDRA ci sarebbero anche gli Shahed, i più noti e diffusi droni di produzione iraniana. Gli Shahed sono stati usati in un attacco lo scorso 28 gennaio contro una base militare americana in Giordania, in cui erano stati uccisi tre soldati statunitensi. L’attacco coi droni alla base era stato uno dei più gravi subiti dall’esercito statunitense in Medio Oriente dopo l’inizio della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, il 7 ottobre 2023. Più di quaranta persone erano state ferite.

Le indagini condotte sul posto dagli Stati Uniti avevano dimostrato che il sistema SEPEHR era installato proprio nei droni che avevano colpito la base: per questo gli Stati Uniti avevano accusato Abedini di aver fornito sostegno materiale a un’organizzazione terroristica (le Guardie Rivoluzionarie) che aveva compiuto un attacco in cui erano morti soldati americani.