Tre soldati statunitensi sono stati uccisi in un attacco compiuto con droni vicino al confine tra Giordania e Siria

Nella notte tra sabato e domenica, vicino al confine tra Giordania e Siria, tre soldati statunitensi sono stati uccisi in un attacco compiuto con droni in una base militare statunitense, e almeno 25 sono stati feriti: lo ha detto domenica il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. I tre sono i primi militari statunitensi uccisi in attacchi in Medio Oriente da quando dopo il 7 ottobre è iniziata la guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza: i responsabili dell’attacco non sono ancora stati identificati ma Biden ha parlato di «miliziani sostenuti dall’Iran», per ora senza dare altri dettagli.

Sull’esatto punto in cui è stato compiuto l’attacco sono state date informazioni diverse: Biden ha parlato di una piccola base in territorio giordano, identificabile come la Tower 22. Poco dopo un portavoce del governo giordano ha detto che la base si trovava invece in territorio siriano ed era quella di al Tanf. In Giordania ci sono circa 3mila soldati statunitensi: da quando è iniziata la guerra nella Striscia di Gaza sono stati compiuti vari attacchi con droni e missili contro basi militari statunitensi in Siria e in Iraq, ma non c’erano ancora stati morti.