Weekly Beasts

Questi primi giorni di gennaio sono stati caratterizzati da eventi meteorologici che hanno causato diversi disagi, come le abbondanti nevicate negli Stati Uniti e le alluvioni in Inghilterra. In California ci sono state anche forti raffiche di vento che, combinate a un livello di umidità molto basso, hanno favorito il veloce espandersi di disastrosi incendi. Nella nostra raccolta abbiamo selezionato diversi animali alle prese con ognuna di queste situazioni: un cane tra la gente che gioca a battaglia di neve a Washington, dei cigni che nuotano di fronte a un ufficio allagato nel Kent, ma anche una tartaruga che cammina per strada mentre divampano gli incendi, e i cervi radunati attorno agli alberi bruciati, a Los Angeles. Ci sono poi un gufo delle nevi e un muflone, una volpe rossa, due rinoceronti e per finire una giraffa che bruca un albero di Natale.