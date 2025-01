Tre giorni di incendi a Los Angeles

A Los Angeles, California, sta per cominciare il quarto giorno consecutivo di incendi, che si sono sviluppati da martedì e che sono ancora per lo più fuori controllo. Gli incendi in corso sono cinque: nella serata di giovedì ci sono stati alcuni nuovi fronti, che però sono stati domati o almeno limitati. Gli incendi si sono estesi velocemente a causa del forte vento e di un basso livello di umidità.

Due, quelli chiamati incendio Palisades e incendio Eaton, sono già considerati fra i più devastanti della storia della città. Un terzo, il Kenneth nella zona di San Fernando Valley, dal pomeriggio di giovedì sta crescendo più velocemente: i vigili del fuoco ne hanno limitato l’estensione grazie a un calo del vento, che però potrebbe tornare ad aumentare venerdì.

Il governo della contea di Los Angeles stima che solo i due incendi maggiori abbiano già distrutto oltre 10mila “strutture”, un termine che comprende case, appartamenti, negozi, edifici pubblici, ma anche automobili. I morti al momento sono dieci, ma il conto ufficiale potrebbe salire nelle prossime ore. Gli incendi hanno complessivamente interessato una superficie di 117 chilometri quadrati, più o meno le dimensioni di San Francisco, due volte l’isola di Manhattan.

– Leggi anche: Foto e video dei grandi incendi a Los Angeles

Circa 180mila persone sono state evacuate dalle proprie case e interi quartieri sono stati completamente distrutti: è il caso del Pacific Palisades, nella parte nord occidentale della città. Tutte le scuole del distretto scolastico di Los Angeles, il secondo più grande degli Stati Uniti, saranno chiuse venerdì, a causa del fumo presente in ampie aree della città.

I vigili del fuoco sono invece riusciti a domare l’incendio che aveva colpito la zona delle Hollywood Hills ed è stato permesso agli abitanti della zona di tornare nelle proprie case.