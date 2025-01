Alla stazione di Milano Centrale molti treni non stanno partendo

Alla stazione di Milano Centrale molti treni sono in forte ritardo o non stanno partendo: sabato mattina Trenitalia ha comunicato ai suoi passeggeri che la circolazione dei treni nel “nodo di Milano” è sospesa «per verifiche tecniche alla linea elettrica». Non sono stati dati altri dettagli. Molti treni che dovevano partire hanno un’ora di ritardo o più, e alcuni sono stati cancellati. Sulla sua app, Trenitalia dice che la circolazione è sospesa sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna, mentre verso Torino la circolazione sarebbe regolare. L’intervento dei tecnici è in corso.