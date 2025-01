La Conferenza episcopale italiana ha permesso agli uomini gay l’ingresso nei seminari

Venerdì la Conferenza episcopale italiana ha pubblicato delle nuove linee guida per l’ingresso nei seminari cattolici sul suolo italiano, in cui viene detto che le «tendenze omosessuali» non possono essere un fattore automaticamente escludente per i candidati: agli uomini gay sarà quindi permesso formarsi come sacerdoti nei seminari cattolici, a condizione che osservino il celibato. Nel documento si legge che non potranno invece essere ammessi «coloro che praticano l’omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay».

La Chiesa cattolica considera l’omosessualità un peccato e da sempre ha mostrato di avere un rapporto controverso con i propri sacerdoti omosessuali. Del possibile cambiamento si discuteva però almeno dal novembre del 2023, quando i vescovi italiani avevano cominciato a parlare della possibilità di emendare la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, ovvero il regolamento dei seminari sul territorio italiano, in modo da renderlo un po’ più permissivo nei confronti dei candidati che avessero tendenze omosessuali, a patto che rispettassero l’obbligo di celibato che esiste per tutti i seminaristi e che quindi non mettessero in atto quelle tendenze.

L’emendamento era stato contestato da vari vescovi, ma alla fine era stato approvato da una maggioranza: finora non era però entrato in vigore. Sul tema in passato si è espresso anche papa Francesco: interrogato sul tema proprio durante una visita alla CEI nel maggio del 2024 si era detto contrario all’ammissione delle persone omosessuali nei seminari per evitare di formare sacerdoti che potrebbero poi continuare a «vivere una doppia vita» continuando ad avere rapporti omosessuali in segreto. Per farlo, aveva detto che che nei seminari «c’è già troppa frociaggine»: si era poi scusato per la scelta di parole.