Come si trasmette internet dallo spazio

Si è molto discusso negli ultimi giorni, con commenti più o meno allarmati e polemici, della possibilità che il governo italiano si affidi a SpaceX, l’azienda spaziale privata di proprietà di Elon Musk, per la gestione delle proprie comunicazioni tramite i satelliti di Starlink.

I circa settemila satelliti che compongono la costellazione di Starlink orbitano velocissimi intorno al nostro pianeta, compiendo un giro completo in circa un’ora e mezza, in questo modo sono in grado di offrire un servizio di connessione praticamente ovunque nel mondo, anche nelle zone più remote. Per questo può essere particolarmente utile in ambito militare e di spionaggio, ma anche per le attività di protezione civile, ad esempio in caso di emergenze.

Ma come si sono evoluti questi sistemi, come funzionano esattamente e perché si chiamano così? Nella nuova puntata di Ci vuole una scienza, Emanuele Menietti e Beatrice Mautino spiegano il sistema dietro al funzionamento dei satelliti di Starlink e perché, di conseguenza, interessano a diversi governi, non solo al nostro. Nella puntata di oggi si parla anche di influenza aviaria e delle novità scientifiche da tenere d’occhio nel 2025.

Ci vuole una scienza è un podcast del Post condotto dalla divulgatrice scientifica Beatrice Mautino e da Emanuele Menietti, giornalista del Post. Ogni venerdì racconta le ultime novità scientifiche, ma anche il modo in cui vengono comunicate e il loro impatto sulle nostre vite. Da gennaio Ci vuole una scienza fa parte dell’offerta per le abbonate e gli abbonati del Post, le persone che con il loro contributo permettono che il progetto giornalistico del Post ci sia e possa crescere, e che tutti gli articoli pubblicati sul sito del Post restino disponibili gratuitamente per chiunque voglia informarsi meglio.

Se vuoi ascoltare questa e le prossime puntate di Ci vuole una scienza – ma anche leggere il sito senza pubblicità, commentare gli articoli e ascoltare gli altri podcast per abbonati, e soprattutto sostenere il Post e le cose che fa – puoi abbonarti anche tu.