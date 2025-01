Celebripost

A gennaio sono iniziati i primi festival e le prime premiazioni cinematografiche: nella notte tra il 5 e il 6 gennaio sono stati assegnati i Golden Globe e nella nostra raccolta abbiamo inserito diverse nuove fotografie dalle feste che si tengono dopo la premiazione, gli after party. È in corso anche il Palm Springs International Film Festival, in California, arrivato alla sua 36esima edizione, e sono stati assegnati a New York anche i premi del National Board of Review. Oltre agli attori e alle attrici abbiamo scelto fotografie dei calciatori del Milan che festeggiano la vittoria della Supercoppa, di Joe Biden che consegna le Medaglie presidenziali della libertà e di Jannik Sinner, Novak Djokovic e Andy Murray prima degli Australian Open di tennis. Per finire: il volto commosso del primo ministro del Canada Justin Trudeau, al momento dell’annuncio delle sue dimissioni.