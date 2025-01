Hillary Clinton, Bono, George Soros e Magic Johnson

Sabato 4 gennaio, con una cerimonia alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha consegnato a 18 persone la Presidential Medal of Freedom (la Medaglia presidenziale della libertà), la più alta onorificenza civile statunitense. Tra le persone premiate ci sono Hillary Clinton, l’ex segretaria di Stato americana ed ex first lady; Magic Johnson, uno dei cestisti più forti della storia; Anna Wintour, la direttrice di Vogue America; il celebre e molto contestato miliardario statunitense George Soros; il cantante degli U2 Bono; gli attori Denzel Washington e Michael J. Fox. Biden ha premiato a posteriori anche Robert F. Kennedy, il senatore americano assassinato nel 1968 e padre di Robert Kennedy Jr. che sarà il segretario alla Salute della nuova amministrazione Trump: la medaglia è stata ritirata dalla figlia.

In un momento che ha fatto ridere tutta la platea Magic Johnson, che è alto 2 metri e 6 centimetri, si è abbassato platealmente per farsi mettere al collo la medaglia da Biden.

La Medaglia presidenziale per la libertà viene consegnata a discrezione del presidente a chi ha dato un contributo importante agli Stati Uniti, alla pace mondiale e al progresso dell’umanità.

Come sempre in questi casi, l’attribuzione delle medaglie ha anche un significato simbolico e politico: Hillary Clinton è stata l’avversaria Democratica di Donald Trump alle elezioni del 2016, mentre George Soros è un celebre obiettivo polemico dei partiti di destra ed estrema destra in tutto l’Occidente. Anche la premiazione di Robert F. Kennedy sembra una critica a Robert Kennedy Jr.

Tra le persone premiate avrebbe dovuto esserci anche il calciatore Lionel Messi, che però non ha partecipato alla cerimonia e non ha mandato nessuno a ritirare la medaglia al suo posto.