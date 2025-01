Venti videogiochi che usciranno nel 2025

Il 2024 è stato un anno di transizione per il mondo dei videogiochi. L’enorme crescita del settore che era avvenuta in corrispondenza della pandemia, alimentata dal successo dei giochi a sviluppo continuo, quelli cioè pensati per essere giocati per anni grazie agli aggiornamenti pubblicati online, ha rallentato. Questo ha provocato una crisi industriale e il declino di quel modello, anche più significativo di quanto fosse prevedibile. Nel 2025 invece usciranno giochi molto attesi (oltre che probabilmente la nuova console di Nintendo) che potrebbero invertire la tendenza del mercato, come GTA VI, Death Stranding: On the Beach e Pokémon Legends: Z-A, oltre che tanti altri episodi di serie che solitamente vanno molto bene, come Assassin’s Creed e Doom.

Donkey Kong Country Returns HD – 16 gennaio (Nintendo Switch)

Il primo gioco di un grande editore a essere pubblicato nel 2025 è il remake per Nintendo Switch di un gioco uscito quindici anni fa su Wii, sviluppato da Retro Studios. Donkey Kong Country Returns HD è un gioco di piattaforme a scorrimento orizzontale nel quale si fanno per lo più tutte le cose tipiche dei giochi di piattaforme: si corre e si salta (tanto) per evitare nemici, recuperare oggetti o superare passaggi complicati. Questa nuova edizione è sviluppata da Forever Entertainment e ripropone tutti i contenuti del gioco originale in una versione aggiornata per Nintendo Switch. Ci sono anche diversi livelli di difficoltà in più e ci si può giocare in due: un giocatore controlla Donkey Kong e l’altro la sua spalla, Diddy Kong.

Kingdom Come: Deliverance 2 – 4 febbraio (PlayStation 5, Xbox Series X/S)

È il seguito di un apprezzato gioco di ruolo sviluppato da Warhorse Studios nel quale si impersona un cavaliere boemo del XV secolo impegnato a fare cose tipiche del ruolo, come cavalcare tra prati e foreste, allenarsi con la spada e combattere. Il primo capitolo fu molto apprezzato per la sua accuratezza storica, che ha reso anche il combattimento, l’elemento centrale del gioco, estremamente credibile. Niente magie o palle di fuoco insomma, solo colpi sferrati al momento giusto.

Civilization 7 – 11 febbraio (PC, Mac, Playstation 4 e 5, Xbox One e Series X/S, Nintendo Switch)

Civilization è una serie di videogiochi ideata da Sid Meier il cui primo capitolo uscì nel 1991 su PC e Amiga. È un gioco di tipo strategico chiamato 4x (le “x” stanno per explore, expand, exploit e exterminate, cioè “esplora”, “espanditi”, “sfrutta” e “conquista”), nel quale si sceglie all’inizio della partita un leader che deve guidare la propria civiltà alla vittoria, che può avvenire tanto tramite la supremazia militare quanto tramite quella tecnologica o diplomatica.

Assassin’s Creed Shadows – 14 febbraio (PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X/S)

Uno dei giochi più attesi di questi primi mesi dell’anno: sia perché è finalmente il primo Assassin’s Creed ambientato nel periodo Sengoku (ogni capitolo della serie è infatti ambientato in una diversa epoca storica e questa, il Giappone dell’XVI e XVII secolo, era particolarmente attesa), sia perché rappresenta per lo sviluppatore ed editore Ubisoft una produzione importantissima in un momento delicato. Il futuro dell’azienda infatti è sempre più incerto a causa delle vendite al di sotto delle aspettative di alcuni importanti giochi come Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora. La formula del gioco è quella classica della serie: un gioco di avventura a mondo aperto, con visuale in terza persona e con tantissime sezioni di esplorazioni e combattimento. I protagonisti questa volta sono due, Naoe e Yusuki, una ninja (inventata) e un samurai che pare sia realmente esistito.

Avowed – 18 febbraio (PC e Xbox Series X/S, catalogo del Game Pass di Xbox)

Obsidian Entertainment, che sviluppa il gioco, è uno studio specializzato in giochi di ruolo dalla forte componente narrativa (sono quelli di Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity e The Outer World), e Avowed non fa eccezione. È un gioco di ruolo in prima persona ambientato in un mondo fantastico nel quale abbondano magie e creature magiche, che è poi lo stesso di Pillars of Eternity. Secondo chi lo ha già provato, il mondo di gioco, insieme ai dialoghi brillanti, sono tra le cose più notevoli di Avowed.

Monster Hunter Wilds – 28 febbraio (PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S)

Nei giochi della serie Monster Hunter si cacciano (da soli o con altri giocatori) enormi mostri con i quali potenziare le proprie armi e il proprio equipaggiamento. È sviluppato da Capcom e sarà certamente uno dei giochi che più venderanno quest’anno. Una delle sue più grandi novità è la presenza delle cavalcature, utili a rendere più veloci gli spostamenti.

Split Fiction – 6 marzo (PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S)

È il nuovo gioco di Josef Fares, l’autore di It Takes Two. Si tratta di un gioco di azione nel quale due autori rimangono intrappolati nei mondi di cui scrivono, uno fantasy e l’altro di fantascienza, e devono collaborare per riuscire a uscirne. La particolarità di Split Fiction, così come quella di It Takes Two, è legata al fatto che si debba per forza giocare in due (online o sulla stessa console, con lo schermo diviso in due). Questa modalità è amichevolmente chiamata “multiplayer da divano”, e Fares è uno di quelli che nel recente passato l’ha meglio interpretata.

Tales of the Shire – 25 marzo (PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S).

A differenza di quasi tutti gli altri giochi ambientati nel mondo del Signore degli Anelli, Tales of the Shire (“the Shire” è la Contea, il luogo dove vivono gli hobbit), sviluppato da Wētā Workshop, non parla di battaglie, anelli o Nazgûl, ma di quanto è placida e serena la vita degli hobbit. Il gioco appartiene alla categoria dei life simulator, quei giochi nei quali si compiono azioni essenziali e comuni come arredare la propria casa, parlare con gli amici o coltivare l’orto. Wētā Workshop è al suo primo videogioco ma conosce molto bene il mondo del Signore degli Anelli avendo creato gran parte degli oggetti di scena (miniature, creature, costumi, armi e armature) dei film di Peter Jackson.

Atomfall – 27 marzo (PC, Playstation 4 e 5, Xbox One e Series X/S)

Nel 1957 a Sellafield, nel Regno Unito, si verificò un incendio nel reattore nucleare Windscale, il cui spegnimento causò una nube radioattiva che attraversò tutta l’Europa del nord. Atomfall, sviluppato da Rebellion Development (gli autori di Sniper Elite), racconta di un mondo nel quale quell’incendio non è stato contenuto e ha trasformato tutto il nord dell’Inghilterra in una zona radioattiva e isolata. Il gioco, che ha una visuale in prima persona, è uno di quelli in cui si passa gran parte del tempo a recuperare oggetti utili a sopravvivere.

Death Stranding 2: On the Beach – da definire (PlayStation 5)

L’industria dei videogiochi è piena di studi di sviluppo estremamente riconoscibili e riconosciuti, ma che ha pochissimi autori, personaggi ai quali, indipendentemente dall’editore, è consentito fare il gioco che vogliono. Hideo Kojima è uno di questi e dopo aver lavorato per tanti anni all’interno di Konami e aver creato la saga Metal Gear si è messo in proprio e ha sviluppato Death Stranding (2019), un gioco nel quale un fattorino chiamato Sam Porter deve consegnare dei pacchi e cercare di mettere nuovamente in relazione le persone dopo che un cataclisma le ha divise in piccole comunità chiuse.

Elden Ring Nightreign – da definire (PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S)

Si tratta di uno spin-off di Elden Ring, uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni, nel quale si devono affrontare insieme ad altri giocatori delle aree generate casualmente, con elementi presi dai giochi “mortaccini” (quelli dove si muore tanto ma non è un problema, anzi, fa parte della meccanica di gioco) e dai battle royale come Fortnite. Lo sviluppa sempre FromSoftware.

Grand Theft Auto VI – da definire (PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Il nuovo gioco di Rockstar Games è senza dubbio il titolo più atteso dell’anno, nonché una delle produzioni più grandi e ambiziose dell’ultimo decennio. Si tornerà a Vice City, che nel mondo di GTA è l’equivalente di Miami e si seguirà la storia di una coppia di protagonisti, chiamati Lucia e Jason. Non ha ancora una data di uscita e tra i giochi di questa lista, oltre a essere il più atteso, è anche uno di quelli con la più alta probabilità di essere rinviato. La serie GTA è una delle più apprezzate e vendute della storia dei videogiochi: GTA V, uscito nel 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360 (e successivamente portato su PC e convertito sulle console delle generazioni successive), è il secondo gioco più venduto di sempre dopo Minecraft, con oltre 205 milioni di copie vendute. Secondo il Financial Times potrebbe far incassare al suo editore tre miliardi di dollari nel solo primo anno di commercializzazione, di cui uno di sole prevendite.

Doom: the Dark Ages – da definire (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, catalogo del Game Pass di Xbox)

Doom, il primo, quello del 1993, fu uno dei videogiochi più influenti di tutti i tempi perché codificò e rese popolarissimi i videogiochi in prima persona. Nel 2016 la serie ripartì con un reboot chiamato (con poca fantasia) Doom, a cui sono seguiti Doom Eternal e ora The Dark Ages, che mantengono lo spirito del gioco originale, fatto di livelli pieni di mostri e sparatorie prolungate e frenetiche. Anche se è sviluppato da uno studio interno di Microsoft, il gioco uscirà anche su PlayStation 5.

Ghost of Yōtei – da definire (PlayStation 5)

È il seguito di Ghost of Tsushima, un’apprezzata avventura a tema samurai sviluppata da Suker Punch, uno studio interno a Sony. Del gioco non si sa molto se non che sarà ambientato all’inizio del 1600 nella regione del monte Yotei, in Giappone, e che la sua protagonista si chiama Atsu.

The Alters – da definire (PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S)

Jan Dolski è l’unico superstite di una missione spaziale che per sopravvivere deve costruirsi un rifugio su un pianeta inospitale e cercare un modo per ritornare a casa. Per farlo può clonarsi (un po’ come in Mickey 17 di Bong Joon-ho, uno dei film più attesi di quest’anno). Ogni clone, in base ad alcune scelte fatte dal giocatore, ha però abilità, scopi e un carattere diverso, che potrebbero portarlo a non fare quello per cui è stato creato o addirittura a guidare rivolte (di altri cloni) contro il giocatore. Lo sviluppa 11 bit studios, uno studio polacco esperto di giochi gestionali che ha già pubblicato Frostpunk e This War of Mine.

Marvel 1943: Rise of Hydra – da definire (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Anche nel mondo dei videogiochi, come in quello del cinema, i supereroi non stanno vivendo un grande momento: non ne escono tanti e tutti quello che lo fanno faticano, come Marvel’s Avengers o Suicide Squad: Kill the Justice League. Marvel 1943: Rise of Hydra però è scritto e prodotto da Amy Hennig, espertissima produttrice e regista che già aveva creato insieme a Naughty Dog la serie Uncharted.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – da definire (PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S)

Da quando Hideo Kojima, il creatore della serie, è andato via da Konami, non sono più stati prodotti nuovi capitoli. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è il remake del terzo episodio, uscito originariamente su PlayStation 2. Chi lo ha provato dice che è molto fedele all’originale.

Metroid Prime 4: Beyond – da definire (Nintendo Switch)

Metroid è una delle serie più famose di Nintendo, nata nel 1986 su NES e tornata successivamente rilevante con Metroid Prime nel 2002. Questo nuovo capitolo è atteso da molti anni (era stato annunciato nel 2017) ed è possibile che sia uno dei giochi che accompagneranno il lancio di Switch 2, la prossima console Nintendo che verosimilmente uscirà quest’anno.

Pokemon Legends: Z-A – da definire (Nintendo Switch)

Da qualche anno esiste una serie spin-off di videogiochi sui Pokémon che si chiama Leggende. Il primo capitolo, Arceus, è uscito nel 2022 ed è stato apprezzato soprattutto per aver introdotto qualche novità nella serie, come un approccio più aperto all’area di gioco e alle missioni da svolgere o alle sfide con i Pokémon in tempo reale e non in una schermata dedicata.

South of Midnight – da definire (PC, Xbox Series X/S, catalogo del Game Pass di Xbox).

È un gioco di azione e avventura in terza persona sviluppato da Compulsion Games (We Happy Few) con un’ambientazione che ricorda molto il bayou della Louisiana, un posto cioè caratterizzato da vegetazione acquatica, paludi, e che più in generale prende ispirazione dal Voodoo di New Orleans. I suoi punti di forza sono la direzione artistica e la tecnica di animazione, che ricorda molto lo stile visivo degli ultimi film di animazione di Spider-Man (Un nuovo universo e Across the Spider-Verse), che sembrano così “scattosi” perché il numero di frame (le schermate che messe vicine in sequenza danno il senso di movimento) visualizzato in ogni secondo è inferiore a 24.

Altri

Ci sono diversi altri giochi interessanti, di cui però ancora si sa molto poco, come Judas, il nuovo progetto di Ken Levine (BioShock), Clair Obscur: Expedition 33, che sembra poter portare un po’ di innovazione ai giochi di ruolo a turni, Fable, una serie storica ma che ha perso rilevanza di Microsoft e Marathon, il nuovo progetto di Bungie.

Ci sono poi le consuete serie annuali, come Call of Duty e FC (il nuovo gioco di calcio di Electronic Arts, che prima si chiamava FIFA e che ora sta andando molto meglio), seguiti attesi che non saranno esattamente delle sorprese, come Borderlands 4, Mafia: The Old Country e Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Altre produzioni più piccole che però potrebbero avere un grande successo sono Citizen Sleeper 2, Lost Records: Bloom and Rage e Slay the Spire 2.

