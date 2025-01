La grande occasione dei Detroit Lions, nel football americano

Lunedì 6 gennaio si è conclusa la stagione regolare di NFL, il principale campionato di football americano statunitense. Nell’ultima partita, i Detroit Lions hanno vinto 31-9 contro i Minnesota Vikings. Prima di affrontarsi entrambe le squadre avevano ottenuto 14 vittorie e 2 sconfitte e con questi risultati erano arrivate a giocarsi il primo posto nella National Football Conference, uno dei due gruppi in cui sono divise le squadre: non era mai successo che in stagione regolare giocassero contro due squadre con così tante vittorie.

Con il primo posto nella NFC (e nella NFL in generale), il primo nella sua storia, Detroit ha ottenuto un vantaggio considerevole per i playoff che cominceranno il prossimo weekend, perché sarà direttamente qualificata al secondo turno e giocherà sia i quarti di finale sia l’eventuale semifinale in casa. Per raggiungere il Super Bowl, la finale dell’NFL, insomma, le basterà vincere due partite in casa; l’altra squadra che avrà questo vantaggio saranno i Kansas City Chiefs, che hanno vinto gli ultimi due titoli e sono considerati la squadra più forte. Anche i Chiefs hanno terminato la stagione regolare con 15 vittorie e 2 sconfitte, arrivando primi nell’American Football Conference, l’altra divisione.

Tra le squadre che giocano in NFL e che hanno vinto almeno un titolo, i Detroit Lions detengono la seconda serie più lunga senza riuscire a vincerlo, dopo gli Arizona Cardinals: non ci riescono dal 1957 e sono una delle quattro squadre della lega (su 32) che non si sono mai qualificate per il Super Bowl, che come evento esiste dal 1967. Considerando questa scarsa abitudine a essere una squadra di successo, è quindi già notevole quanto sono riusciti a fare, soprattutto se si tiene conto che diversi giocatori importanti, soprattutto difensivi, si sono infortunati nel corso della stagione (in questo momento 17 sono indisponibili).

Il running back Jahmyr Gibbs era decisamente ispirato nella vittoria di Detroit contro Minnesota

L’eccellente stagione regolare è finora il culmine di un percorso di crescita cominciato tre anni fa con l’arrivo di Dan Campbell come allenatore ed evidente già dai risultati in continuo miglioramento: 3 vittorie, 13 sconfitte e 1 pareggio nella stagione 2021-2022, 9 vittorie e 8 sconfitte l’anno successivo, 12 vittorie e 5 sconfitte nella scorsa stagione e ora 15 vittorie e 2 sconfitte. «Quando sono in salute, i Lions sono la squadra migliore e più completa della NFL, un’imponente combinazione di fisicità, astuzia e coraggio», ha scritto lunedì il Washington Post.

Contro i Vikings si sono dimostrati una squadra pronta per i playoff, soprattutto per il modo in cui hanno difeso, non concedendo nemmeno un touchdown agli avversari (Minnesota ha segnato i suoi 9 punti con tre calci). In attacco invece lo erano da tempo; in un lungo articolo di previsioni sui playoff, ESPN ha indicato nell’attacco il motivo per cui possono sperare in una vittoria finale: «I Lions hanno tantissime opzioni per sopraffare le difese avversarie», ha scritto il noto media sportivo statunitense.

Jahmyr Gibbs ha segnato contro Minnesota tutti e quattro i touchdown (le azioni che valgono sei punti e che si compiono portando la palla oltre la linea di fondo campo, di corsa oppure ricevendo un lancio) e, con venti totali, ha battuto il record di touchdown segnati in una stagione da un giocatore dei Lions; sempre il Washington Post lo ha definito «un giocatore brillante in una squadra brillante». Anche un altro running back, David Montgomery, ha giocato un’ottima stagione, così come i due receiver Amon-Ra St. Brown e Jameson Williams.

C’era un discreto entusiasmo nello spogliatoio dei Lions, lunedì

Allo stesso tempo il quarterback Jared Goff, 30 anni, ha chiuso la regular season al secondo posto assoluto per iarde (l’unità con cui in NFL si misura la distanza) percorse con i suoi passaggi e secondo ESPN sta giocando come mai prima d’ora (il quarterback è il giocatore che gestisce tutte le azioni offensive delle squadre di football americano). Alla fine della partita Goff, dopo il discorso molto appassionato dell’allenatore Campbell, ha detto ai suoi compagni che «questo è solo l’inizio», riferendosi al fatto che Detroit possa ora legittimamente puntare a vincere i playoff. Lo scorso anno i Lions vinsero due partite, le prime due vittorie ai playoff in oltre trent’anni, ma persero 34-31 contro i San Francisco 49ers nella finale di conference, l’ultima partita prima del Super Bowl.

Tenendo conto del fatto che ai playoff, come detto, faranno una partita in meno e giocheranno sempre in casa, Detroit e Kansas City sono considerate le due grosse favorite per la vittoria finale. The Athletic dà ai Chiefs il 22,5 per cento di possibilità di vincere il Super Bowl e ai Lions il 22,4 (la terza squadra favorita, i Philadelphia Eagles, ha solo il 10,9 per cento di vittoria secondo il sito sportivo). Per quanto riguarda invece la sola qualificazione al Super Bowl, un algoritmo di ESPN dice che i Chiefs hanno il 27,9 per cento di possibilità di arrivarci, mentre i Detroit Lions addirittura il 41,4 per cento.