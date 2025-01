Si sa ancora poco sul caso della bambina ferita da un colpo di pistola in provincia di Brescia

Nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio una bambina di tre anni è stata ferita gravemente al volto dal proiettile di una pistola che l’ha colpita mentre si trovava in casa sua a Gardone Valtrompia, un comune di oltre undicimila abitanti in provincia di Brescia conosciuto soprattutto per ospitare la fabbrica d’armi Beretta. La bambina è ricoverata da allora in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è in gravi condizioni ed è ancora in prognosi riservata.

I genitori hanno riferito che la bambina avrebbe maneggiato da sola la pistola semiautomatica calibro 9, regolarmente detenuta dal padre. L’avrebbe trovata nella camera dei genitori: secondo il Corriere Brescia, la pistola era sul comodino vicino al letto. Il padre avrebbe detto ai carabinieri, scrive il Giornale di Brescia, di aver tenuto l’arma carica per paura dei ladri. La procura di Brescia lo sta indagando, nell’inchiesta aperta il giorno stesso dell’incidente, per lesioni colpose e omessa custodia dell’arma.

Secondo quanto scrive l’Ansa con fonti della procura, al momento dello sparo con lei ci sarebbe stata la sorella maggiore, di 5 anni. Non è ancora stato stabilito chi abbia sparato ma viene considerato un incidente, come emerge anche dalle ipotesi di reato finora contestate.

La procura ha fatto eseguire i rilievi tecnici in casa e i campionamenti sui genitori e su entrambe le figlie per verificare la presenza di polvere da sparo e capire qual è stata la traiettoria del colpo.

