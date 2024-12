Si stima che in Cina nel 2025 verranno vendute più auto elettriche di quelle tradizionali

È stato stimato che nel 2025 in Cina saranno vendute per la prima volta più auto elettriche rispetto a quelle a benzina o diesel. Lo ha scritto il Financial Times citando le ultime analisi delle banche d’investimento UBS e HSBC e dei gruppi di ricerca Morningstar e Wood Mackenzie. In base a queste stime, le auto elettriche (comprese quelle ibride plug-in) vendute in Cina l’anno prossimo saranno più di 12 milioni, più del doppio dei 5,9 milioni di modelli venduti nel 2022; al tempo stesso, ci si attende che verranno vendute poco meno di 11 milioni di auto diesel o a benzina, il 30 per cento in meno rispetto al 2022.

Sono dati estremamente significativi, visto che in base alle stime del governo cinese le auto elettriche avrebbero dovuto superare il 50 per cento delle vendite solo nel 2035.

L’unico paese in cui ci sono già più auto elettriche che a benzina è la Norvegia, in particolare grazie ai molti incentivi all’acquisto: quelle vendute solo nel 2024 sono state più del 90 per cento del totale. I dati norvegesi sono in netta controtendenza rispetto al resto d’Europa, dove dalla fine del 2023 la vendita di auto elettriche è invece diminuita. Al momento solo il 12,5 per cento delle nuove auto vendute in Europa è elettrico, e negli Stati Uniti il dato è ancora inferiore: dipende in parte dai costi di produzione, in parte dalla necessità di maggiori incentivi e infrastrutture, e in parte dai dazi imposti sia dall’Unione Europea che da Stati Uniti e Canada sull’importazione delle auto elettriche cinesi, una misura stabilita per evitare di mettere fuori mercato i produttori occidentali.

