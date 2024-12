In Norvegia almeno 3 persone sono morte dopo che l’autobus su cui viaggiavano è finito fuori strada

Intorno alle 13:30 di giovedì nell’arcipelago delle Vesterålen, nel nord della Norvegia, un autobus con a bordo 58 persone è andato fuori strada ed è finito parzialmente in acqua. Sono morte almeno tre persone, 4 sono ferite gravemente e altre 3 sono state trasportate in elicottero all’ospedale della vicina città di Stokmarknes. L’incidente è avvenuto nel territorio del comune di Hadsel. Le attività di soccorso non sono terminate, e sono rese difficoltose dalle nevicate intense e dal vento. Il capo provinciale della polizia Bent Are Eilertsen ha detto che sull’autobus c’erano diverse persone con cittadinanza non norvegese.