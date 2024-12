Cosa sappiamo sull’incidente aereo in Kazakistan

Non ci sono ancora informazioni precise sulle cause dell’incidente aereo di mercoledì mattina vicino ad Aktau, in Kazakistan, in cui un aereo di linea gestito dall’Azerbaijan Airlines si è schiantato a terra provocando la morte di 38 persone. Sull’aereo ce n’erano 67 in tutto, 5 delle quali membri dell’equipaggio. Ne sono sopravvissute 29, tra cui due bambini: sono ricoverate in ospedale, alcune in condizioni molto gravi.

L’aereo che si è schiantato era un Embraer 190 con numero di volo J2 8243. Stava volando da Baku, in Azerbaijan, a Grozny, la capitale dello stato russo della Cecenia: quello che si sa è che durante il tragitto ha modificato la propria rotta e tentato un atterraggio di emergenza, schiantandosi a terra mentre cercava di effettuarlo.

Lo schianto è stato ripreso da vari filmati circolati online, che hanno mostrato l’aereo scendere molto rapidamente verso terra, urtare il suolo e poi prendere fuoco. A quel punto l’aereo si è spezzato: a terra è rimasta, intatta, la sua parte posteriore, mentre quella anteriore è stata distrutta. Altri video circolati online hanno mostrato alcuni passeggeri trascinarne altri fuori dai rottami.

Per ora sono state date versioni contrastanti sulle cause dell’incidente. Il presidente dell’Azerbaijan Ilham Aliyev ha detto che l’aereo è stato costretto a deviare il proprio percorso perché c’era brutto tempo; l’agenzia di stampa russa RIA Novosti ha condiviso questa versione, aggiungendo che attorno all’aeroporto di Grozny c’era una nebbia molto fitta, per cui l’atterraggio dell’aereo era stato riprogrammato verso il Kazakistan. Non si sa, comunque, come mai l’aereo sia poi precipitato.

L’autorità russa per l’aviazione civile ha detto che secondo alcune informazioni preliminari sull’incidente l’aereo avrebbe colpito uno stormo di uccelli prima di schiantarsi. Qualche altra informazione è stata data dal sito Flightradar24, secondo cui ci sarebbero stati «forti disturbi» del segnale GPS nella zona, che avrebbero potuto condizionare le operazioni di volo, ma non sono note le cause (alcuni paesi sono noti per disturbare il segnale GPS).

Alcuni media russi hanno citato l’ipotesi che l’aereo sia stato colpito per errore dai sistemi di difesa aerea della Russia, nell’ambito delle attività per abbattere i droni dell’Ucraina. Sono anche circolate alcune immagini di parte della fusoliera dell’aereo che mostrerebbero i fori di proiettile, ma al momento non sembrano esserci elementi concreti a sostegno di questa ipotesi.

Sull’incidente è stata avviata un’indagine a cui è previsto che partecipino sia le autorità dell’Azerbaijan sia quelle del Kazakistan. Nel frattempo la Azerbaijan Airlines ha fatto sapere che sospenderà tutti i voli in programma tra Baku e Grozny, nonché quelli tra Baku e Makhachkala, nel nord del Caucaso.

Il presidente dell’Azerbaijan Ilham Aliyev ha dichiarato una giornata di lutto nazionale per oggi, 26 dicembre. Secondo le informazioni fornite dalle autorità del Kazakistan, a bordo dell’aereo c’erano 42 cittadini dell’Azerbaijan, 16 della Russia, 6 del Kazakistan e 3 del Kirghizistan.