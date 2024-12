È arrivato

Come ogni anno, abbiamo raccolto una serie di fotografie che mostrano i tanti modi in cui il Natale viene celebrato in giro per il mondo. Ci sono i soliti australiani che vanno in spiaggia il 25 dicembre – a Sydney sono previste temperature fino ai 28 gradi, oggi – e le chiese asiatiche addobbate con luminarie e ghirlande sgargianti. Ma anche tanti Babbo Natale di varie grandezze, bambini e adulti che accendono candele, i soliti coraggiosi che decidono di fare un bagno in centro a Londra e cerimonie religiose che si tengono anche nei posti più complicati, come Betlemme o il Kashmir.

Prendetevi qualche minuto per guardare le foto mentre preparate le portate da servire a tavola, consapevoli che non saranno mai così tante da togliere spazio per il dolce. Studiatevi bene i consigli su come evitare le litigate con i parenti con cui avete meno punti in comune, o qualche curiosità per distarli. E tanti auguri dalla redazione del Post!

