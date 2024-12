Oggi inizia il Giubileo, cioè il periodo di circa un anno considerato sacro per la Chiesa cattolica, durante il quale i fedeli e le fedeli da tutto il mondo vengono incoraggiati ad andare a Roma in pellegrinaggio. Il Giubileo inizierà con l’apertura delle quattro porte sante delle basiliche papali, le quattro chiese più importanti di Roma.

La porta di San Pietro, in Vaticano, sarà la prima e sarà aperta alle 19. A seguire, dentro la Basilica, sarà celebrata la messa e l’evento potrà essere seguito tramite i maxischermi installati in piazza San Pietro. La porta di San Giovanni in Laterano sarà aperta alle 10 del 29 dicembre, quella di Santa Maria Maggiore il primo gennaio alle 17 e infine quella di San Paolo fuori le mura il 5 gennaio alle 10.

Nei prossimi mesi ci saranno molti altri eventi dedicati a specifiche persone o categorie professionali invitate a fare un pellegrinaggio a Roma e a confrontarsi con il papa in una messa conclusiva. A gennaio, ad esempio, ci sarà il Giubileo del “mondo della comunicazione”, a febbraio quello delle forze armate, a marzo quello del “mondo del volontariato” e poi ancora quello “dei missionari digitali e degli influencer cattolici”, quello degli imprenditori o della famiglia e così via. Il programma completo si può vedere qui.

A causa del Giubileo – e anche a seguito dell’attacco di venerdì sera ai mercatini natalizi di Magdeburgo, in Germania – a Roma sarà aumentata la presenza di militari e polizia per le strade. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato di 700-800 uomini delle forze dell’ordine in più rispetto a quelli già in servizio, che saranno schierati soprattutto in Vaticano e nelle aree vicine: il quartiere Aurelio, il centro storico in particolare nell’area del Tridente, e i luoghi intorno alle basiliche. In città, soprattutto durante gli eventi con maggiori concentrazioni di persone, ci saranno anche nuclei cinofili, artificieri e tiratori.

Oltre 2mila telecamere saranno direttamente collegate con la sala operativa della Questura. Per accedere a piazza San Pietro ci saranno dei metal detector, saranno schierati dei dispositivi anti-drone e installati dei piloni anti-kamikaze a scomparsa nei punti più importanti dell’area intorno al Vaticano. Il piano di sicurezza approvato per l’anno giubilare è contenuto in un documento di circa 150 pagine.

Nella dottrina cattolica il Giubileo è un evento importantissimo. In origine l’arrivo a Roma garantiva ai pellegrini il perdono da tutti i peccati, cioè l’indulgenza plenaria: oggi esiste ancora una cosa simile, ma il Giubileo è diventato più che altro un evento per rafforzare il legame tra i fedeli e i principali luoghi di culto della religione cattolica, oltre che una grossa opportunità economica per Roma. Nel 2025 è previsto l’arrivo in città di 35 milioni di turisti, più del doppio di quelli che l’hanno visitata nel 2023. Per questo motivo l’organizzazione del Giubileo non è gestita solo dalla Chiesa Cattolica.

Tutti gli eventi sono stati approvati e concordati assieme al governo italiano, che ha stanziato complessivamente più di 1,7 miliardi di euro per 327 interventi su Roma. Naturalmente anche il comune è stato coinvolto, e il sindaco Roberto Gualtieri ha fatto da commissario straordinario per l’evento, nominato appunto dal governo. I finanziamenti sono serviti per la riqualificazione degli spazi pubblici come le piazze delle basiliche papali, per il potenziamento dei trasporti o l’aumento delle strutture turistiche e degli spazi pedonali. Anche il Vaticano è attento alle ricadute economiche dell’evento e ha collaborato con un’agenzia pubblicitaria per realizzare una campagna di marketing con tanto di logo, mascotte, canzone ufficiale e vari gadget da acquistare.

