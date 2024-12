Gli Stati Uniti hanno abbattuto un proprio aereo militare sul mar Rosso, per errore

Un aereo militare degli Stati Uniti è stato abbattuto mentre era in volo sopra il Mar Rosso. I due piloti che erano a bordo si sono espulsi dall’aereo, seguendo le procedure di emergenza, e sono sopravvissuti (uno ha riportato ferite lievi). L’esercito ha detto che si è trattato di un errore: l’aereo è stato abbattuto dal “fuoco amico”, ossia dagli statunitensi, perché era stato scambiato per un mezzo nemico.

Da oltre un anno gli Stati Uniti stanno conducendo vari attacchi aerei in Yemen contro le infrastrutture degli Houthi, una milizia sciita sostenuta dall’Iran. Sabato il Centcom (il comando centrale dell’esercito statunitense responsabile delle operazioni in Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale) ha detto di aver attaccato un deposito di missili e un’altra struttura operata dagli Houthi vicino a Sana’a, la capitale dello Yemen. Non è chiaro se l’aereo abbattuto fosse coinvolto in queste operazioni.