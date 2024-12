Il regalo di Natale più desiderato a Hollywood

Questo è il periodo dell’anno della “torta di Tom Cruise”. Più o meno tra la seconda e la terza settimana di dicembre, l’attore statunitense protagonista di Top Gun e Mission: Impossible invia infatti una torta particolare a tutte le persone che hanno lavorato con lui e ad altre a cui voglia fare gli auguri di Natale. Sono circa trent’anni che porta avanti questa tradizione e nel tempo la torta è diventata uno status symbol in un settore che vive di queste ostentazioni: c’è chi la riceve e lo esibisce e chi invece non è sulla lista ed è tormentato dall’invidia, ma anche chi la riceveva ed è stato depennato.

Si tratta di un ciambellone al cocco e cioccolato, ricoperto di fiocchi di cocco creato nel 1984 dalla Doan’s Bakery, una pasticceria californiana né grande né famosa, che lo vende a 129 dollari. È una torta per le feste: si presenta tutta bianca per via della guarnizione mentre il cioccolato è a scaglie all’interno. La scatola pure è bianca, con un fiocco color oro e delle renne di decorazione. In ognuna Cruise fa mettere un biglietto di auguri di Natale da lui firmato. Per tutte queste ragioni la torta, che non ha un nome, è nota come “la torta di cocco di Tom Cruise”. Doan’s la vende anche il resto dell’anno, ma comprarla da sé non è la stessa cosa che riceverla dall’uomo che, secondo qualcuno tra cui Steven Spielberg, qualche anno fa salvò Hollywood.

La lista di chi la riceve non è pubblica, ma in molti postano una foto sui loro canali social quando la ricevono, per mostrare di far parte della cerchia, mentre altri ne hanno parlato durante alcune interviste. Eric Doan, proprietario della pasticceria, ha raccontato al notiziario della ABC di sfornarne nell’ordine delle diverse centinaia ogni dicembre solo per Tom Cruise, cosa che gli causa non pochi problemi di logistica non avendo una struttura adeguata. Glen Powell la riceve da quando ha recitato con Cruise in Top Gun: Maverick (non manca di fotografarla ogni anno), e sostiene che ne vengano inviate più di un migliaio. Nel 2021 solo per il cast e la troupe di Mission: Impossible Cruise ne mandò 300 da Los Angeles a Londra, recapitate con un jet privato.

Essendo una torta che viene venduta dalla pasticceria di Doan tutto l’anno, molti siti l’hanno rifatta e hanno condiviso la ricetta, ma di nuovo non è la stessa cosa. Il giornalista del Guardian Stuart Heritage ha scritto della torta, l’ha menzionata in molti articoli in cui non mancava di ricordare che anche lui vorrebbe essere sulla lista, e alla fine Tom Cruise l’ha inserito.

Kirsten Dunst, che da piccola ha recitato con Cruise in Intervista col vampiro, la riceve da allora e la mangia con gli amici; Tom Hanks, che non ha mai recitato con lui, ne riceve sempre una e la condivide con gli impiegati della sua società di produzione. Glen Powell invece fa una festa apposta. Per tutti è un momento per mostrare di averla e, a loro volta, condividerla con un nucleo ristretto di persone a cui riservano questo privilegio. Forse anche per questo, per non essere cancellati dalla lista, tutti si affannano a dire che è la torta più buona che abbiano mai mangiato.

Henry Cavill, che ha recitato con Cruise in Mission: Impossible, pensava fosse una cosa salutista e non l’ha mangiata fino a che un amico non gli ha chiesto di assaggiarla, scoprendo che era buonissima. Graham Norton, conduttore di un popolare talk show britannico, ha scoperto che ne viene mandata una alla sua produzione, ma non ne sapeva nulla perché se la mangiano gli autori. Nella stessa puntata del talk show in cui l’ha raccontato era ospite Renée Zellweger, che ha recitato con Cruise in Jerry Maguire, e ha raccontato di riceverla anche lei (e anche lei dice che è buonissima, ve lo steste chiedendo).

Solitamente chi viene cancellato dalla lista sa perché. Brooke Shields, che conosce Cruise da quando recitarono agli inizi della sua carriera nel film del 1981 Amore senza fine, l’ha ricevuta per 10 anni buoni, fino al 2005. Poi Cruise la criticò pubblicamente perché dopo il parto aveva preso antidepressivi, una pratica contro i principi di Scientology, l’organizzazione religiosa di cui fa parte. Shields replicò con un editoriale sul New York Times. L’anno successivo fu invitata al matrimonio tra Tom Cruise e Katie Holmes, ma da allora non riceve più la torta. Ufficialmente Shields dice di non sapere come mai, e che vorrebbe essere riammessa: «È la torta più buona che c’è!».

James Corden, conduttore del Late Late Show With James Corden, è molto amico di Cruise e l’ha spesso ospitato facendo con lui anche alcuni dei suoi famosi stunt. Anche lui riceve la torta, come tutto lo staff del programma, e ha raccontato che Tom Cruise non l’ha mai assaggiata, non sa come sia. In una puntata del suo programma lui stesso aveva detto che quando riceve telefonate di ringraziamento chiede com’è. Lo stesso Corden ci ha tenuto a specificare di avergli detto: «È buonissima, piace a tutti».