Celebripost

Tra le persone che valeva la pena fotografare questa settimana abbiamo selezionato il regista Pedro Almodóvar insieme alle protagoniste del suo ultimo film La stanza accanto, Tilda Swinton e Julianne Moore, alla prima di Parigi; la sciatrice Sofia Goggia e la nuotatrice Gretchen Walsh, che questa settimana hanno ottenuto risultati sorprendenti nelle loro rispettive discipline, e Tom Cruise con il “Navy Distinguished Public Service Award”, la più alta onorificenza civile della Marina degli Stati Uniti, conferitagli per l’eroismo dei suoi numerosi ruoli d’azione, che hanno contribuito ad aumentare l’interesse verso l’esercito. Poi ci sono Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, Carlo Ancelotti con il premio della FIFA come miglior allenatore e l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel alla presentazione della sua autobiografia. E visto l’avvicinarsi del Natale, finiamo con Mariah Carey in concerto a New York e Arnold Schwarzenegger sul set della nuova commedia natalizia in cui interpreta Babbo Natale.