Facebook, Instagram e WhatsApp non stanno funzionando correttamente a molti utenti

I social network Facebook, Instagram e WhatsApp stanno dando problemi a molti utenti: in certi casi non si aprono del tutto, in altri mostrano post vecchi. Sono tutte piattaforme di proprietà dell’azienda Meta, che ha confermato i problemi e ha detto di star lavorando per risolverli. I malfunzionamenti stanno riguardando soprattutto Instagram e Facebook. Su questa pagina di Meta si può controllare se i problemi sono stati sistemati, oppure si può controllare se l’azienda ha fatto sapere qualcosa attraverso il suo profilo su X (Twitter).