Sono morte quattro persone nell’esplosione nel deposito di Eni vicino a Firenze

Martedì mattina i Vigili del fuoco hanno trovato i corpi di due delle tre persone che non si trovavano dopo la grossa esplosione avvenuta lunedì nel deposito di Eni nel comune di Calenzano, a pochi chilometri da Firenze. I morti accertati per ora sono quindi quattro, e ci sono 26 persone ferite: 14 sono ancora ricoverate e due di loro sono gravi, ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani. I Vigili del fuoco stanno ancora cercando un’altra persona nella palazzina adibita a stazione di rifornimento, che lunedì è crollata dopo l’esplosione.

Non è chiaro cosa l’abbia innescata, ma da una prima ricostruzione sembra che ci sia stata una perdita di carburante durante il caricamento delle autocisterne.

Una delle persone morte è stata identificata: si chiamava Vincenzo Martinelli, aveva 51 anni e viveva a Prato. Era uno degli autisti delle autobotti che stavano caricando il carburante. Intanto la procura di Prato ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo plurimo. Al momento non ci sono indagati.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 10:20 di lunedì all’interno del deposito dove vengono immagazzinati e distribuiti benzina, gasolio e carburante per gli aerei. Il boato si è sentito in varie zone della provincia di Firenze, tanto che molte persone hanno pensato inizialmente che si trattasse di un terremoto. E in effetti l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha stimato una magnitudo equivalente di 0.9.

Dopo l’esplosione è seguita un’onda d’urto che ha infranto finestre, vetri delle auto e controsoffitti di decine di edifici nelle vicinanze. La grossa colonna di fumo nero, vista anche a grande distanza, ha preoccupato molti abitanti della zona ma l’ARPAT, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha fatto sapere di non aver riscontrato rischi per la salute.

In una nota diffusa lunedì mattina Eni ha spiegato che l’esplosione non ha coinvolto i serbatoi di carburante, ma solo l’area di carico, che è stata sequestrata dalla procura.

Diverse squadre di Vigili del fuoco sono arrivate a Calenzano da altre città, e l’incendio è stato spento intorno alle 12. Sempre lunedì mattina la Protezione civile ha avvisato le persone che si trovavano nel raggio di 5 chilometri dall’impianto, dicendo di non avvicinarsi allo stabilimento e di trovare un riparo al chiuso.

Il comune di Calenzano ha proclamato il lutto cittadino per lunedì e martedì. Anche la Regione Toscana ha annunciato una giornata di lutto regionale per mercoledì. Sempre per mercoledì i sindacati hanno indetto uno sciopero generale provinciale di quattro ore. Martedì mattina intanto circa 500 persone hanno partecipato a un presidio di protesta fuori dalla raffineria di Eni a Livorno, da cui i carburanti vengono inviati tramite due oleodotti al deposito di Calenzano.