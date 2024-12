L’amministratore delegato di una grossa azienda statunitense di assicurazioni mediche è stato ucciso a New York

Brian Thompson, l’amministratore delegato di UnitedHealthcare, un’importante azienda statunitense attiva nel settore delle assicurazioni mediche, è stato ucciso mercoledì mattina a New York con diversi colpi di arma da fuoco. Thompson aveva 50 anni: secondo le informazioni diffuse dalla polizia locale qualcuno gli ha sparato in strada alle 6:45 (le 14:45 in Italia) davanti all’ingresso dell’hotel Hilton di Midtown, nel centro di Manhattan. Dopo l’attacco Thompson è stato portato in ospedale, dove è stato dichiarato morto. La persona che gli ha sparato aveva il volto coperto ed è poi fuggita in bicicletta: secondo fonti anonime del New York Times sembrava sapesse in quale porta intendesse entrare Thompson. In città si stava svolgendo la conferenza annuale degli investitori di UnitedHealthcare.