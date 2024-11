Un ex soldato britannico è stato dichiarato colpevole di spionaggio per aver fornito informazioni riservate all’Iran

L’ex soldato britannico Daniel Khalife è stato dichiarato colpevole di spionaggio per aver fornito informazioni riservate all’Iran. Il caso di Khalife, che oggi ha 23 anni, era diventato abbastanza noto l’anno scorso quando era evaso dalla prigione in cui era detenuto in attesa del processo, e per alcuni giorni era stato ricercato dalla polizia inglese. Khalife è stato dichiarato colpevole di aver raccolto informazioni riservate sulle forze armate britanniche e averle passate ad agenti dei servizi segreti iraniani in cambio di denaro, ma è stato assolto dall’accusa di aver creato un finto allarme bomba nella caserma della sua unità militare. La sua pena non è ancora stata decisa.