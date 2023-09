Un ex soldato sospettato di reati terroristici è scappato dalla prigione londinese di Wandsworth

Daniel Abed Khalife, ex soldato britannico ventunenne che era in prigione perché sospettato di reati legati al terrorismo, è scappato dal carcere londinese di Wandsworth nella mattinata di mercoledì e non è ancora stato trovato. Khalife era in attesa di processo dopo essere stato accusato di aver piazzato delle finte bombe in una base militare.

Khalife si trovava in una prigione di “categoria B”, il genere di carcere dove si tende a mandare le persone condannate a pene brevi o i prigionieri in attesa di processo, quelle che in Italia sono le case circondariali. La polizia sospetta che sia scappato attraverso la cucina della prigione, nascondendosi sotto a un furgone per la consegna del cibo: nel momento della fuga indossava un’uniforme da chef carcerario.

Secondo la polizia, Khalife rappresenta un «basso rischio» per le persone, ma chiunque dovesse vederlo è invitato a non avvicinarglisi e a chiamare invece un numero d’emergenza. Sono stati aumentati i controlli negli aeroporti, nei porti e nelle stazioni di tutto il paese per evitare che fugga all’estero.