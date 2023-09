È stato arrestato l’ex soldato britannico sospettato di reati terroristici che era evaso a Londra mercoledì

Sabato mattina è stato arrestato a Londra Daniel Abed Khalife, ex soldato britannico sospettato di reati terroristici che era evaso mercoledì. Khalife ha 21 anni ed era detenuto nel carcere londinese di Wandsworth. Era in attesa di processo dopo essere stato accusato di aver piazzato delle finte bombe in una base militare. Era evaso attraverso la cucina della prigione, nascondendosi sotto a un furgone per la consegna del cibo. Nei giorni scorsi la polizia aveva avviato una grossa operazione di ricerca in tutto il paese, schierando più di 150 membri dell’unità antiterrorismo. Alla fine Khalife è stato arrestato a Chiswick, quartiere nell’ovest di Londra.