La gran serata di Charles De Ketelaere in Champions League

Martedì sera l’Atalanta ha vinto 6-1 in casa della squadra svizzera dello Young Boys in una partita dei gironi di Champions League: è la decima vittoria nelle ultime undici partite tra campionato e coppa. Il protagonista principale della partita è stato l’attaccante belga Charles De Ketelaere, che ha segnato 2 gol e ha fatto 3 assist ai suoi compagni di squadra. Secondo la piattaforma di statistiche OPTA è la prima volta che un calciatore di una squadra italiana prende parte a 5 gol in una partita di Champions League.

Il telecronista di Sky Dario Massara l’ha definita con un po’ di enfasi «la partita della vita» per De Ketelaere. Sono stati notevoli in particolare i primi due assist con cui ha dato palla davanti alla porta all’attaccante Mateo Retegui e al difensore Sead Kolasinac, con due passaggi filtranti, come vengono definiti i passaggi che superano alle spalle la difesa avversaria, fatti uno di destro e uno di sinistro, entrambi “di prima”, cioè al primo tocco, senza stoppare la palla.

OPTA ha pubblicato anche un’altra statistica interessante, che dice che dall’inizio del 2024 tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei De Ketelaere è secondo per assist con uno solo in meno rispetto al centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne (ne hanno fatti rispettivamente 16 e 17).

Gli highlights della partita, in cui c’è quasi sempre De Ketelaere protagonista

De Ketelaere ha 23 anni e cominciò a farsi notare quando era molto giovane e giocava nel Club Brugge, in Belgio. Nell’estate del 2022 il Milan, che aveva appena vinto lo Scudetto, lo acquistò per 35 milioni di euro. Dopo un inizio incoraggiante, però, De Ketelaere aveva giocato poco e male, non riuscendo mai a essere determinante: probabilmente faticò ad ambientarsi in un contesto molto più competitivo e l’allenatore del Milan Stefano Pioli non riuscì a fargli avere un buon rendimento.

Ci è riuscito invece dalla stagione seguente l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, che ancora una volta ha dimostrato di essere eccezionale nel valorizzare i suoi calciatori. Nell’Atalanta De Ketelaere ha fatto vedere di essere un attaccante peculiare, che sa fare molte cose e che riesce a essere determinante quando gli viene lasciata libertà di muoversi, rischiando anche giocate difficili. Può giocare sia da attaccante centrale che da esterno o da trequartista, è preciso con entrambi i piedi, sa far gol di testa ed è abile nel dribbling.

Da quando è arrivato all’Atalanta, nell’estate del 2023, ha segnato 18 gol e fatto 20 assist in 68 partite; in questa stagione sembra aver ulteriormente alzato il livello del suo gioco: «Fa cose che l’anno scorso non faceva», ha detto di lui Gasperini dopo la partita.