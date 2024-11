La sindaca di Parigi Anne Hidalgo non si ricandiderà per un terzo mandato

L’attuale sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha annunciato che nel 2026 non si ricandiderà alle elezioni comunali in un’intervista al quotidiano francese Le Monde. Hidalgo ha spiegato che ritiene che i due mandati da sei anni, iniziati nel 2014 dopo 10 anni da vicesindaca, siano stati sufficienti «per realizzare cambiamenti profondi». Hidalgo ha 65 anni e fa parte del Partito Socialista come il senatore Rémi Fèraud, che lei stessa ha proposto come suo possibile successore. Alle comunali si candiderà sicuramente l’ex vicesindaco Emmanuel Grégoire, ora deputato Socialista all’Assemblea nazionale (la camera bassa francese), un tempo molto vicino a Hidalgo, che ha detto di aver annunciato in anticipo le sue intenzioni per dare tempo alla coalizione di sinistra di costruire una candidatura unitaria.

Dell’amministrazione di Hidalgo si è parlato molto soprattutto per le politiche a favore dei pedoni e della mobilità sostenibile. Alcune delle misure più note sono state l’espansione delle piste ciclabili, la pedonalizzazione di una parte dei viali lungo la Senna e l’abbassamento del limite di velocità a 30 chilometri orari per quasi tutte le strade della città. Inoltre Hidalgo ha tentato più volte di regolamentare il traffico dei monopattini elettrici e nel 2023 ha infine vietato quelli a noleggio, dopo un referendum. Hidalgo ha detto a Le Monde che continuerà a fare politica dopo la fine dell’incarico – come ci si potrebbe aspettare vista la visibilità che ha nella politica francese la sindaca della capitale – ma che non si candiderà alle elezioni presidenziali del 2027. Nel 2022 Hidalgo ci aveva provato, ottenendo un risultato deludente: fu eliminata al primo turno, in cui arrivò decima con appena l’1,74 per cento dei voti.

