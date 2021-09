La sindaca di Parigi Anne Hidalgo si candiderà alle elezioni presidenziali francesi del 2022

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali francesi, che si terranno il 10 aprile del 2022. La sua candidatura era data come molto probabile da diverse settimane, ma non era ancora stata ufficializzata. Hidalgo, che ha 62 anni e fa parte del Partito Socialista, è sindaca della capitale francese da due mandati: era stata eletta la prima volta nel 2014, dopo essere stata per più di 10 anni vicesindaca, e poi nuovamente nel 2020. Alle ultime elezioni aveva vinto al ballottaggio ottenendo il 48,5% dei voti, davanti a Rachida Dati del partito di destra Les Républicains (34,3%) e ad Agnès Buzyn di La République en Marche, il partito del presidente francese Emmanuel Macron (13%).

