Il comune di Parigi ha abbassato il limite di velocità a 30 chilometri orari in quasi tutte le strade

Da lunedì 30 agosto l’amministrazione di Parigi ha abbassato il limite di velocità da 50 a 30 chilometri orari in quasi tutte le strade, ad eccezione del raccordo anulare e di alcune altre vie. La decisione è stata presa per limitare il numero di auto in città, dando più spazio ai ciclisti, e per ridurre l’inquinamento ambientale e acustico.

Era una delle promesse fatte dall’attuale sindaca Anne Hidalgo durante la sua ultima campagna elettorale: Hidalgo è stata eletta nel 2014 e rieletta nel 2020. La sua giunta ha anche ampliato le piste ciclabili e ha in programma di ridurre gli spazi cittadini dedicati ai parcheggi. Prima di lunedì, a Parigi il limite di 30 chilometri orari era previsto per circa il 60 per cento delle strade.