È morto a 84 anni l’artista Filippo Panseca, noto per la sua collaborazione con il Partito Socialista negli anni Ottanta

È morto a 84 anni l’artista italiano Filippo Panseca, molto noto soprattutto per la sua collaborazione con il Partito Socialista tra gli anni Settanta e Ottanta: per il partito fece un nuovo simbolo, e contribuì alla realizzazione di spettacolari scenografie per il segretario dell’epoca, Bettino Craxi. Panseca nacque a Palermo ma da giovane si trasferì a Milano dove iniziò a farsi conoscere nel mondo dell’arte: tra le altre cose all’inizio degli anni Settanta fu tra i primi artisti italiani a occuparsi di computer art.

La collaborazione con il Partito Socialista iniziò nel 1978, quando in occasione del 41º congresso realizzò un nuovo simbolo in cui campeggiava un grande garofano rosso, che metteva in secondo piano gli storici simboli socialisti del Sole e della falce e martello. Panseca è molto ricordato inoltre per aver creato le scenografie di alcuni congressi del partito negli anni Ottanta, quando i Socialisti e Bettino Craxi furono ai massimi del loro consenso. Tra queste ci sono quella a forma di tempio per il congresso di Rimini del 1987, e la cosiddetta “Piramide” del 1989 (un maxischermo di 8 metri a forma piramidale che proiettava le immagini degli oratori).