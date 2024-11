Alle elezioni presidenziali in Romania è in vantaggio il centrosinistra

Domenica in Romania si è votato per il primo turno delle elezioni presidenziali e i seggi hanno chiuso alle 21 ora locale, le 20 in Italia: secondo gli exit poll, dunque da prendere ancora con cautela, sarebbe in vantaggio con il 25 per cento dei voti Marcel Ciolacu, attuale primo ministro e leader del Partito socialdemocratico (PSD), di centrosinistra.

Al secondo posto è data Elena Lasconi, del partito progressista Unione Salva Romania (USR), che con il 18 per cento potrebbe sorpassare a sorpresa George Simion, il leader del partito di estrema destra Alleanza per l’unità dei romeni (AUR) e favorito per andare al ballottaggio con Ciolacu: avrebbe ottenuto il 15 per cento dei voti, un risultato molto deludente. Dietro Lasconi gli exit poll danno Calin Georgescu, candidato indipendente e nazionalista, con il 16 per cento.

Quello di domenica era il primo di tre voti che avverranno nelle prossime settimane: il 1° dicembre ci saranno le elezioni parlamentari e per l’8 dicembre è previsto il ballottaggio delle presidenziali, che potrebbe dunque essere tra Ciolacu e Lasconi.

Se così fosse la Romania avrebbe in ogni caso un presidente o una presidente di sinistra, differenziandosi rispetto alle vicine Slovacchia e Ungheria, anche loro membri dell’Unione Europea e della NATO e governate da leader di estrema destra e con tendenze autoritarie, specialmente nel caso del primo ministro ungherese Viktor Orbán.

La Romania è una repubblica semipresidenziale, in cui vivono circa 19 milioni di persone: il presidente ha un ruolo attivo in politica, nomina il primo ministro e rappresenta il paese all’estero, un po’ come accade in Francia. Negli ultimi dieci anni questa carica è stata ricoperta da Klaus Iohannis del Partito Nazionale Liberale (PNL), un partito di centrodestra membro del Partito Popolare Europeo (PPE), il principale partito di centrodestra europeo, e favorevole al sostegno dell’Ucraina, paese con cui la Romania confina. Al governo c’è ora una coalizione fra il partito di Iohannis e il Partito socialdemocratico di Ciolacu, che si era creata alla fine del 2021 dopo una crisi politica.

Nonostante la sua storia di scandali di corruzione, la Romania è stata finora considerata un paese piuttosto affidabile in Europa, e una vittoria di Simion avrebbe avvicinato il paese al blocco dell’estrema destra europea, rafforzandolo ulteriormente.

L’Alleanza per l’unità dei romeni, di cui Simion è il fondatore, è un partito ultranazionalista, euroscettico, profondamente contrario all’immigrazione e unionista, cioè favorevole all’unificazione della Romania e della Moldavia. Nell’ultimo periodo il partito ha cercato di moderare le sue posizioni, anche per attrarre una fetta più ampia dell’elettorato, pur mantenendo idee piuttosto radicali. Simion ha detto che i suoi riferimenti politici sono Giorgia Meloni in Unione Europea e Donald Trump negli Stati Uniti.