Quattro militari italiani sono stati feriti in un attacco a una base UNIFIL in Libano

Quattro militari italiani sono stati feriti a causa di un attacco compiuto con due razzi sulla base UNIFIL di Shama, in cui si trovavano. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha detto che i quattro militari sono stati feriti solo in modo lieve e che nessuno è in pericolo di vita. Ha aggiunto che i razzi sono stati probabilmente lanciati da Hezbollah.

UNIFIL è la missione dell’ONU nel sud del Libano. Negli ultimi mesi le sue basi sono state oggetto di diversi attacchi, alcuni compiuti anche dall’esercito israeliano. Gli attacchi contro le basi UNIFIL sono molto contestati dalla comunità internazionale perché il personale delle missioni dell’ONU non dovrebbe mai essere colpito, indipendentemente dal luogo in cui si trova. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato il recente attacco contro la base di Shama definendo «inaccettabili» questi episodi.

UNIFIL sta per United Nations Interim Force In Lebanon. La missione è nata nel 1978, dopo una guerra tra Israele e Libano, per garantire il rispetto del confine fra i due paesi (che in realtà non è un confine ma una “linea di demarcazione”, la cosiddetta “linea blu”). La missione ha circa 50 piccole basi e postazioni sparse per il sud del Libano, molte delle quali si trovano nelle zone che sono state invase da Israele a partire da inizio ottobre.

Poco dopo l’inizio dell’invasione, l’esercito israeliano aveva ordinato all’UNIFIL di evacuare le proprie basi che si trovano entro cinque chilometri dalla “linea blu”, e di far arretrare tutte le proprie forze. Ma i paesi che compongono la missione (tra cui l’Italia) si erano rifiutati di farlo e avevano deciso di mantenere i soldati nelle proprie posizioni, anche perché abbandonarle avrebbe significato violare il mandato dell’ONU. A quel punto sono cominciate varie azioni di disturbo e di minaccia da parte dell’esercito israeliano contro le basi UNIFIL in Libano, a cui ultimamente si sono aggiunti anche attacchi di Hezbollah.