Alcuni razzi hanno colpito la base del contingente italiano UNIFIL nel sud del Libano: non ci sono stati morti né feriti

Alcuni razzi hanno colpito una base italiana della missione dell’ONU in Libano UNIFIL a Shama, una città nel sud-ovest del Libano. Fonti del ministero della Difesa citate da ANSA hanno detto che sono state colpite alcune aree all’aperto e un magazzino. Non ci sono stati morti o feriti, ma cinque soldati italiani sono tenuti sotto osservazione nell’infermeria della base. Non è ancora chiaro chi siano i responsabili. L’esercito israeliano ha accusato dell’attacco Hezbollah, il potente gruppo paramilitare libanese che si sta scontrando con Israele nel sud del Libano.

L’UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) è nata nel 1978 dopo una guerra tra Israele e Libano con lo scopo di garantire il rispetto del confine fra i due paesi – la cosiddetta “linea blu” – e trovare una soluzione pacifica al conflitto. Negli ultimi mesi le tensioni tra le due parti sono aumentate anche in seguito alla guerra combattuta contro Hamas nella Striscia di Gaza, e i bombardamenti reciproci hanno già coinvolto diverse basi di UNIFIL. Proprio quattro giorni fa una granata israeliana era caduta nella stessa base, senza esplodere.

