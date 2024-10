La missione dell’ONU in Libano ha detto che la sua base di Naqura è stato colpita da un razzo

La missione delle Nazioni Unite in Libano UNIFIL ha scritto in un comunicato che martedì pomeriggio un razzo è stato lanciato contro la base principale, nella città di Naqura, nel sud-ovest del paese. Il razzo ha colpito un’officina, che si è incendiata: ci sono stati alcuni feriti, ma nessuno in modo grave. Nel comunicato UNIFIL dice anche che il razzo proveniva da nord, cioè dal Libano, e che probabilmente è stato lanciato dall’organizzazione politica e militare libanese Hezbollah. Si legge inoltre che verrà aperta un’indagine sull’accaduto.

L’UNIFIL (acronimo in inglese di United Nations Interim Force in Lebanon, in italiano è Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite) è attiva da decenni nella zona della Blue Line, cioè la linea di demarcazione tra Libano e Israele che funge da confine di fatto tra i due paesi. Si occupa di sorvegliare l’area e di assicurare il rispetto degli accordi internazionali nella regione, da tempo oggetto di tensioni e rivendicazioni territoriali. In quell’area la missione ha circa 50 basi, molte delle quali nelle zone invase da Israele a inizio ottobre: alcune di queste erano già state attaccate dall’esercito israeliano, che aveva ferito alcuni peacekeeper, cioè i soldati della missione.

