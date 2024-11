Gli Stati Uniti invieranno mine antiuomo all’Ucraina, secondo quanto riferito da funzionari del governo a diversi giornali

Diversi giornali – tra cui Washington Post, Reuters e BBC – hanno scritto, citando in modo anonimo funzionari del governo statunitense, che il presidente Joe Biden ha approvato l’invio di forniture di mine antiuomo all’Ucraina. Una delle fonti ha detto al Washington Post che l’Ucraina si è impegnata a non utilizzare queste mine in aree densamente popolate e che si tratterà di mine con una durata di attività limitata per ridurre così i rischi di conseguenze per i civili: a differenza di quelle russe impiegate fin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, diventano inattive dopo un periodo di tempo preimpostato.

Sull’impiego di tali armi ci sono molte obiezioni a livello internazionale. Né la Russia né gli Stati Uniti, a differenza dell’Ucraina, sono tra i 164 paesi che hanno firmato la cosiddetta Convenzione di Ottawa del 1997 che vieta l’uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di questo tipo di armi e richiede una serie di interventi per affrontare gli effetti a lungo termine del loro utilizzo. Nel 2014 gli Stati Uniti si erano comunque impegnati a non utilizzare le mine antiuomo, decisione poi annullata nel 2020 dall’allora presidente, e ora nuovamente presidente eletto, Donald Trump. Nel 2022 il governo degli Stati Uniti aveva annunciato una nuova rinuncia all’utilizzo, alla produzione e all’acquisto di queste armi, con la sola eccezione della penisola coreana. Il Washington Post scrive che Joe Biden sarebbe tornato sulla propria decisione per via dei recenti attacchi della Russia nell’Est dell’Ucraina.