Google smetterà di mostrare pubblicità politiche nell’Unione Europea

Google ha annunciato che il prossimo anno smetterà di mostrare pubblicità per campagne politiche nell’Unione Europea. Secondo Google l’Unione non avrebbe chiarito sufficientemente i nuovi obblighi previsti dal Regolamento europeo sulla trasparenza e il targeting delle pubblicità politiche, che entrerà in vigore nell’ottobre del 2025: entro quella data quindi smetterà di mostrare pubblicità politiche sul suo browser e sui suoi altri servizi, fra cui YouTube.

Per Google il regolamento introdurrebbe «nuove complicazioni operative e incertezze legali»: fra le altre cose definirebbe in maniera molto ampia le pubblicità politiche, senza però dare dati che permettano di identificare tutte le campagne elettorali locali e nazionali nei paesi membri dell’Unione; in tal modo sarebbe difficile identificare le pubblicità politiche per sottoporle alle misure di trasparenza previste per quel tipo di inserzioni. L’azienda ha detto che in futuro specificherà con precisione quando entrerà in vigore la decisione. Google aveva già smesso di mostrare pubblicità politiche in Francia, Canada, Brasile e in altri paesi.

