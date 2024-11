Al Colosseo verranno organizzati finti combattimenti tra turisti

All’interno del Colosseo un gruppo di 16 turisti farà una rievocazione storica degli antichi combattimenti romani, pensata per pubblicizzare l’uscita del Gladiatore II di Ridley Scott, sequel del Gladiatore. L’iniziativa fa parte di un accordo tra il Parco Archeologico del Colosseo e la piattaforma per gli affitti Airbnb, e sarà finanziata anche dalla Paramount Pictures, la casa di produzione del film. Si dovrebbe svolgere i prossimi 7 e 8 maggio.

Non è la prima volta che vengono organizzate rievocazioni storiche al Colosseo, due anni fa un gruppo di appassionati mise in scena i combattimenti dei gladiatori, ma lo fece all’esterno delle mura. È invece la prima volta che a partecipare a un’iniziativa simile ci sono grandi società, tra cui peraltro una che basa il suo business sugli affitti brevi, che sono oggetto di proteste in varie città italiane compresa Roma stessa. Inoltre in questo caso saranno organizzati proprio all’interno dell’anfiteatro, che per la prima volta sarà aperto al pubblico dopo il tramonto.

Non ci sono ancora dettagli sulle istruzioni che riceveranno i turisti e in che modo verrà concretamente rimessa in scena la lotta tra i finti gladiatori. Sarà comunque previsto un arbitro, e l’iniziativa verrà organizzata in collaborazione con Ars Dimicandi e il Gruppo Storico Romano, rispettivamente un’associazione che si occupa di lotta antica e una di esperti di rievocazione storica.

I 16 turisti selezionati per l’iniziativa verranno accolti fuori dal Colosseo da una persona incaricata di gestire l’evento, che li condurrà all’interno dell’anfiteatro e poi nell’ipogeo, i sotterranei del Colosseo. A quel punto i turisti sceglieranno quale tipo di armatura indossare, e quindi che tipo di gladiatore far finta di essere (nell’antica Roma esistevano diversi tipi di gladiatori, distinti per tipo di armatura e tecniche di combattimento).

Per i turisti verrà allestito un banchetto di cibi pensati per rievocare le abitudini e l’esperienza del tempo: Airbnb parla di «uva, melograni, mandorle e noci», da mangiare prima di mettere in scena i combattimenti. I turisti metteranno poi in scena un finto combattimento, presumibilmente a coppie, accompagnate dall’arbitro, quello che nell’antica Roma si chiamava summa rudis. Per poter partecipare i turisti dovranno prenotarsi in una specifica sezione del sito di Airbnb il prossimo 27 novembre alle 18 (nel fuso orario degli Stati Uniti occidentali, quindi le tre del mattino italiane del giorno dopo), rispondendo ad alcune domande sulle proprie motivazioni. Per poter fare domanda sarà necessario avere un account su Airbnb e aver scaricato l’app.

Ci sarà una prima, casuale selezione di un gruppo di persone che hanno fatto domanda, di cui poi Airbnb leggerà il questionario per selezionare e invitare i 16 finali. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma i partecipanti dovranno sostenere in maniera autonoma le spese di viaggio e pernottamento a Roma.

