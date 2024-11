Stefanos Kasselakis, ex leader del partito di sinistra greco Syriza, lascerà il partito e ne fonderà uno nuovo

Stefanos Kasselakis, ex leader del partito greco Syriza, il principale partito di opposizione, di sinistra, ha annunciato che lascerà il partito e ne fonderà uno nuovo. La decisione è stata presa dopo che venerdì il congresso di Syriza si era rifiutato di considerare la sua candidatura per le primarie che sceglieranno il nuovo presidente, che si terranno a novembre. Kasselakis era stato eletto leader di Syriza un po’ a sorpresa nel 2023, dopo che il partito aveva perso le elezioni parlamentari: aveva poi litigato con mezzo partito e nel settembre del 2024 era stato infine sfiduciato e rimosso dal suo incarico.

Kasselakis ha passato gran parte della sua vita negli Stati Uniti, dove ha lavorato nel settore finanziario. Prima di essere eletto presidente di Syriza non aveva praticamente alcuna esperienza politica. La sua nomina era seguita alle dimissioni del più noto leader del partito, Alexis Tsipras, primo ministro dal 2014 al 2019 e dimessosi dopo il risultato disastroso alle elezioni del 2023. Kasselakis era rapidamente entrato in conflitto con la dirigenza del partito, per via delle sue idee ritenute troppo lontane da quelle tradizionali della sinistra. Nel giro di pochi mesi un quarto dei parlamentari e decine di dirigenti avevano lasciato il partito, per protesta.

– Leggi anche: Syriza sta perdendo pezzi