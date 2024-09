Stefanos Kasselakis è stato sfiduciato come leader di Syriza, il principale partito di opposizione in Grecia

Domenica il comitato centrale di Syriza, partito di sinistra greco e principale partito di opposizione, ha sfiduciato il proprio segretario, Stefanos Kasselakis. Di conseguenza sarà convocato un congresso straordinario del partito per eleggere un nuovo segretario. Kasselakis era stato nominato leader di Syriza nel settembre dello scorso anno, dopo aver vinto le primarie del partito. Era stata una vittoria notevole perché Kasselakis non aveva praticamente alcuna esperienza in politica e fino a pochi mesi prima abitava negli Stati Uniti, dove aveva lavorato a lungo nel settore finanziario.

Dopo la vittoria dentro al partito era stato però sempre considerato con un certo scetticismo, per via delle sue idee ritenute troppo lontane da quelle tradizionali della sinistra. Nel giro di pochi mesi un quarto dei parlamentari e decine di dirigenti avevano lasciato il partito, per contestarlo. La mozione di sfiducia votata domenica – e approvata con 163 voti a favore e 120 contro – è stata presentata da una fazione del partito vicina all’ex leader e primo ministro Alexis Tsipras. Kasselakis ha commentato il voto dicendosi “sollevato”, e non ha detto se si candiderà nuovamente alla guida di Syriza. Ora il partito dovrà convocare un congresso entro tre mesi, per stabilire le regole delle prossime primarie.