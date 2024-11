Il tweet di insulti di Fratelli d’Italia contro Roberto Saviano

Domenica l’account ufficiale su X di Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha pubblicato una serie di insulti contro il noto scrittore Roberto Saviano, nell’ambito di una polemica nata a partire dall’omicidio di tre giovani ragazzi a Napoli nel giro di un mese.

Saviano aveva commentato prima i tre omicidi in un articolo sul Corriere della Sera, poi in un video dell’agenzia stampa LaPresse, in cui ha citato anche l’approccio securitario promosso dal governo Meloni nei confronti delle violenze fra persone giovani. Saviano lo ha definito “modello Caivano”, dal nome di un comune vicino a Napoli dove nel 2023 ci fu uno stupro di gruppo su due bambine, molto commentato dai giornali nazionali. Il governo ha poi associato il nome di Caivano a un decreto che ha inasprito le pene per i reati compiuti da minorenni: le associazioni che si occupano di carcere stimano che il “decreto Caivano” abbia molto aumentato le presenze negli istituti penali per minorenni (le cosiddette carceri minorili).

Nell’articolo e nel video Saviano critica molto questo modello, spiegando che non risolve le questioni strutturali e anzi avvia molti ragazzi a una vita criminale (per via della scarsa attitudine alla riabilitazione, nelle carceri italiane i detenuti spesso finiscono per consolidare la propria appartenenza al mondo criminale). Fratelli d’Italia ha risposto alle critiche di Saviano con una serie di insulti definendolo «sciacallo», «senza dignità», «uno dei peggiori scrittori che l’Italia abbia mai conosciuto», e lasciando intendere che l’aumento di criminalità sia dovuto in parte proprio ai romanzi e saggi in cui ne parla.

Saviano non ha risposto agli insulti. L’account Twitter di Fratelli d’Italia non è nuovo a una comunicazione aggressiva e minacciosa verso gli avversari politici di Meloni e del partito, nonché spesso ostile nei confronti delle persone straniere: un approccio simile a quello promosso da anni dal segretario della Lega, Matteo Salvini.

È possibile che Fratelli d’Italia ce l’abbia con Saviano anche perché in una puntata del programma televisivo Piazzapulita del 2020 diede dei «bastardi» a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini per le loro politiche estremamente rigide sulla migrazione. Per quella frase un anno fa lo scrittore fu condannato a pagare mille euro di multa per aver diffamato Meloni.