La cittadina britannica in cui non vedono il sole da dieci giorni

Odiham è una cittadina nel sud del Regno Unito in cui vivono circa 4.400 persone e che in zona è famosa soprattutto per le gite in barca nel suo canale artificiale, collegato al Tamigi, e le rovine di un castello del Tredicesimo secolo. Questa settimana però Odiham è finita sui quotidiani nazionali per una ragione diversa: i suoi abitanti non vedono il sole da una decina di giorni, a causa di un fenomeno atmosferico che causa nebbia e cumuli di nuvole a bassa quota.

Il fenomeno non riguarda soltanto Odiham ma un po’ tutto il Regno Unito, dove i mesi autunnali hanno un clima particolarmente cupo e senza sole: raramente però succede che quasi tutto il paese sia in queste condizioni. I meteorologi chiamano questo fenomeno anticyclonic gloom, che potremmo tradurre come “penombra anticiclonica”. BBC spiega che avviene quando «un banco di alta pressione intrappola un’area di umidità vicino alla superficie: l’umidità forma nuvole a bassa quota, foschia e nebbia, che non riescono a dissiparsi perché durante questo periodo dell’anno il vento soffia debolmente e la luce del sole è molto flebile».

La “penombra anticiclonica” ha interessato gran parte del paese dall’inizio di novembre. Sempre BBC scrive che oltre a Odiham nei primi sette giorni hanno registrato esattamente zero minuti di sole anche Rostherne, un paesino fra Manchester e Liverpool, nell’Inghilterra centrale, e Dundrennan, nella Scozia del sud. Non è chiaro se nei giorni successivi abbiano ricevuto qualche raggio di sole: venerdì 8 novembre il Guardian e il sito della televisione ITV fra i paesi che non hanno visto il sole citavano soltanto Odiham.

La giornalista e presentatrice di meteo Becky Mantin ha scritto che al secondo posto di questa classifica c’è il Galles, che finora a novembre ha avuto in media 12 minuti di sole, mentre alcuni paesi della costa orientale della Scozia, in cui il meteo è stato particolarmente clemente, hanno avuto ben 11 ore di sole.

La vita a Odiham sembra proseguire in maniera più o meno ordinaria, nonostante l’assenza di sole. Venerdì primo novembre si è tenuto il mercato scoperto, mentre in questi giorni nella strada principale del centro, High Street, si stanno montando le lucernarie in vista della festa natalizia del 24 novembre.

Anche nei prossimi giorni a Odiham sono previste temperature piuttosto rigide, che potranno scendere fino a 6 °C, e soprattutto ancora nuvole e nebbia. Un portavoce del servizio meteorologico britannico ha detto al Guardian che i primi cieli sereni – e di conseguenza i primi raggi solari del mese – si potrebbero avvistare la settimana prossima.