Un bombardamento israeliano su Tiro, in Libano, ha ucciso 7 persone e ne ha ferite 46

Sabato il ministero della Salute libanese ha detto che 7 persone sono state uccise e 46 ferite da un bombardamento israeliano sulla città di Tiro, nel sud del paese. L’attacco è stato compiuto venerdì sera. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e altre persone potrebbero essere estratte dalle macerie. Tiro è una grossa città portuale che dista qualche decina di chilometri dal confine con Israele: da circa un mese gran parte della popolazione ha lasciato le proprie case per via degli ordini di evacuazione e dei bombardamenti israeliani, che riguardano gran parte della città.

A fine settembre Israele ha avviato un’intensa campagna di bombardamenti sul Libano per contrastare il gruppo libanese sciita Hezbollah, a cui si è aggiunta poi l’invasione di terra delle zone vicine al confine fra i due paesi. Israele e Hezbollah sono in conflitto da decenni, ma gli scontri sono aumentati molto dopo gli attacchi di Hamas (alleato di Hezbollah) contro Israele il 7 ottobre 2023 e l’invasione israeliana della Striscia di Gaza.

