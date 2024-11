Sono stati condannati in primo grado tutti i sei imputati maggiorenni per lo stupro di gruppo a Palermo del luglio 2023

Tutti e sei gli imputati maggiorenni per lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo fra il 6 e il 7 luglio del 2023 sono stati condannati in primo grado: quattro di loro a una pena di 7 anni di carcere, uno a 6 anni e 4 mesi e l’ultimo a 4 anni. Inoltre dovranno versare una provvisionale di 40mila euro alla ragazza che era stata stuprata, in attesa che un giudice civile determini la cifra esatta che dovranno risarcire. La procura aveva chiesto pene fra i 10 e i 12 anni, ma i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche. A marzo un settimo imputato, l’unico minorenne all’epoca dei fatti, era stato condannato con rito abbreviato dal tribunale dei minori a 8 anni e 8 mesi di carcere e la pena è stata confermata in appello il mese scorso.

Lo stupro avvenne in un cantiere abbandonato al Foro Italico, sul lungomare della città: era stato molto commentato, anche per l’apparente indifferenza degli uomini coinvolti emersa dalle testimonianze, dalle intercettazioni e dalle ricostruzioni fatte grazie alle telecamere di sorveglianza. Le sette persone condannate hanno oggi fra i 18 e i 23 anni.